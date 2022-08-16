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Доллар и евро в обменниках дешевеют: курс валют в Украине на 16 августа

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Доллар и евро в обменниках дешевеют: курс валют в Украине на 16 августа
Фото: Depositphotos

Евро в Украине продолжает дешеветь. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 16 августа составляет 37,28 грн за €1.

Для сравнения, 15 августа курс был на уровне 37,59 грн за €1. За день евро подешевел на 31 копейку. Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн. за $1.

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В обменниках курс евро и доллара в сравнении с предыдущим днем также упал.

Так, евро можно купить в среднем за 40,60 грн против 40,65 грн 15 августа. Продают евро за 40,90 грн (15 августа было 41,10 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,10 грн против 40,27 грн 15 августа, а продают за 40,26 грн (15 августа было 39,92 грн).

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