Доллар и евро в обменниках дешевеют: курс валют в Украине на 16 августа
Евро в Украине продолжает дешеветь. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 16 августа составляет 37,28 грн за €1.
Для сравнения, 15 августа курс был на уровне 37,59 грн за €1. За день евро подешевел на 31 копейку. Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн. за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|38,8
|39,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,80
|Доллар
|39,50
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,26
|38,13
|Доллар
|36,65
|37,49
В обменниках курс евро и доллара в сравнении с предыдущим днем также упал.
Так, евро можно купить в среднем за 40,60 грн против 40,65 грн 15 августа. Продают евро за 40,90 грн (15 августа было 41,10 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,10 грн против 40,27 грн 15 августа, а продают за 40,26 грн (15 августа было 39,92 грн).