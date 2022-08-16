Август, 16 в 18:22

Украинские власти рассматривают возможность введения радикальной налоговой реформы. Соответствующий проект сейчас еще обсуждается, окончательного решения нет.

Об этом рассказал в одном из интервью замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма. По его словам, рассматривается модель реформы с условным названием “10-10-10”.

Она предусматривает снижение ставок основных налогов с усилением контроля за их уплатой в госбюджет.

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– Мы действительно обсуждаем модель, которая называется “10-10-10”: 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ (налог на доходы физических лиц, — Ред.) и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ (единого социального взноса, – Ред.) и военный сбор 3%. Однако при этом почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов, — отметил Шурма.

Он уточнил, что цель такой реформы – создать модель, при которой Украина будет конкурентной для международного бизнеса.

Консенсуса по поводу налоговой реформы пока нет. В то же время Шурма выразил надежду, что в ближайшие месяцы (возможно, полгода) новая налоговая модель будет утверждена.

Он объяснил, что перед внедрением реформы следует понять, какими будут поступления в госбюджет Украины в ближайший год. Сейчас за счет своих доходов наша страна едва закрывает 30% потребностей.

– При этом ни у кого не вызывает сомнений, что подобная модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе. Но что делать в ближайшие годы? Для этого нужно понимать, какие у нас могут быть явные компенсаторы (снижения ставок налогов, – Ред.), – заявил заместитель руководителя ОПУ.

По мнению Шурмы, компенсаторами могут стать: добросовестная уплата налогов по пониженным ставкам; увеличение налогообложения алкоголя, табака, нефтепродуктов, экологического налога; налоговые стимулы для развития перерабатывающей промышленности (речь идет об отмене возмещения НДС на сырьевые товары).

Он добавил, что такие радикальные налоговые изменения нужно вводить уже сейчас.

– Это также наш уникальный шанс изменить культуру уплаты налогов в стране. Однако это действительно очень ответственное решение, так что мы должны принимать его, только когда достигнем консенсуса, — подытожил Шурма.

Еще в марте президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную налоговую реформу в Украине. Ее основной целью должно было стать обеспечение нормального функционирования бизнеса.