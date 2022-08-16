Август, 16 в 9:41

За последнюю неделю доллар в официальных банковских обменниках подорожал почти на две гривны. Только за сегодня он прибавил в цене в среднем 50 коп.

Для лета это аномальная ситуация, ведь обычно в это время на валютном рынке затишье. Какие причины подорожания доллара и чего ждать дальше — Факты ICTV спросили у экспертов.

Ожидаемая девальвация

Если 6 июля купить зеленые в банковских обменниках можно было в среднем за 35,34 грн, то сейчас средний курс — 37,15.

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Некоторые банки уже выставляют ценники выше 38 грн. Стоимость доллара в неофициальных обменниках еще выше.

— Такая ситуация вызвана несколькими факторами. Первый — глобальный. Курс доллара сейчас растет по отношению ко всем валютам, — говорит эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз.

В Украине на курс больше влияют внутренние факторы — война, инфляция, уменьшение золотовалютных резервов.

Среди последних причин — то, что Кабмин отменил ограничения на импорт товаров. С начала полномасштабной войны покупать валюту можно было лишь под так называемый критический импорт. Его перечень формировал Кабинет министров.

— С 9 июля ограничения отменили, это привело к увеличению спроса на валюту. Те импортеры, которые у нас работают, немного увеличили закупку, потому что боятся, в том числе, и того, что пройдет какое-то время и Кабмин снова эти ограничения введет. Поэтому им нужно больше валюты, больше валюты уходит за границу, и так спрос на доллар и евро растет, поэтому мы и видим этот рост, — говорит Дубогрыз.

Между тем предложение доллара на межбанке несколько уменьшилось, так как НБУ разрешил экспортерам не сдавать валютную выручку в течение 180 дней (ранее этот срок был 120 дней).

Официальный курс до сих пор фиксированный

Официальный курс остается фиксированным — 29 грн 25 коп. По нему экспортеры продают всю свою валютную выручку. А импортеры до сих пор покупали валюту для закупки так называемого критического импорта.

Это позволяло сдерживать цены на импортные товары, прежде всего на топливо. После отмены перечня критического импорта и разрешения импортировать всю продукцию игроки рынка ожидают, что официальный курс могут отпустить в свободное плавание или по меньшей мере повысить.

И эти ожидания тоже сейчас психологически повлияли на отметки в обменниках, говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

— Все ждут, что после этого будет девальвировать гривна по отношению к доллару в части изменения официального курса Национального банка. Первым, кто среагировал на это — наличный рынок валюты. Последовали активные изменения курса, вызванные нервным напряжением, потому что не понятно, каким будет официальный курс. Нужно бегом идти и что-то покупать, много покупать, — говорит Невмержицкий.

Между тем первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире национального марафона Единые новости заявила, что мгновенно отпускать официальный курс в свободное плавание пока никто не будет, ведь это может быть шоком для экономики.

Карточные туристы завозят меньше валюты

Еще одной причиной подорожания наличного доллара называют уменьшение так называемого карточного туризма.

Неделю назад два крупных банка — государственный Приватбанк и Универсал Банк отпустили свой карточный курс, по которому можно было, в частности, снимать валюту за рубежом.

Долгое время он был ниже рыночного, а теперь почти сравнялся с тем, который мы видим в обменниках. Отпустить курс в свободное плавание НБУ разрешил банкам еще 21 мая.

— Прежде всего из-за того, что разными курсами пользовались спекулянты. Они снимали валюту по низкому курсу с карточек за рубежом и завозили ее наличными и продавали на черном рынке. Пополняли карточные счета в гривне на территории Украины, переправляли их через границу, снимали деньги с банкоматов, потом завозили эту наличную валюту на территорию Украины и продавали ее через обменные пункты на несколько гривен дороже, — объясняет Невмержицкий.

Теперь эта схема фактически закрыта, поэтому черный рынок получает меньше валюты. А это тоже влияет на курс.

Каким будет курс в августе

Прогнозировать курс в условиях войны сложно, говорят специалисты. Прежде всего он будет зависеть от хода боевых действий.

Повлиять может улучшение ситуации с экспортом наших товаров, если Украине удастся хотя бы частично разблокировать море.

Так же все будет зависеть от финансовой поддержки Запада, говорит бывший заместитель НБУ Александр Савченко.

— Если наши западные партнеры все же будут по графику оказывать нам помощь валютную, а Нацбанк будет выбрасывать ее на валютный рынок, то курс может стабилизироваться, — отметил Савченко.

Национальный банк надеется и на то, что коммерческие банки будут увеличивать ставки по депозитам, а Минфин повысит доходность военных облигаций, благодаря этому уменьшится спрос на валюту среди населения, потому что будет более выгодно хранить средства на депозитах или в ценных бумагах.

Ныне же люди, в том числе опасаясь инфляции, конвертируют свои гривневые сбережения в иностранную валюту.