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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро немного подорожало: какой курс валют в Украине на 18 августа 2022 года

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро немного подорожало: какой курс валют в Украине на 18 августа 2022 года

По состоянию на 18 августа Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,56 грн, евро – 37,17 грн, что на 14 коп. дороже, чем днем раньше.

Средний курс покупки/продажи доллара в кассах банков составляет 40,50/39,70, евро – 41,00/40,20.

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Курсы валют в банках Украины:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,8 грн 40,8 грн
Доллар 38,8 грн 39,1 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,90 грн 40,95 грн
Доллар 39,65 грн 39,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,28 грн 38,15 грн
Доллар 36,65 грн 37,50 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 грн 41,10 грн
Доллар 40,10 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,20 грн 38,20 грн
Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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