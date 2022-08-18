Евро немного подорожало: какой курс валют в Украине на 18 августа 2022 года
По состоянию на 18 августа Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,56 грн, евро – 37,17 грн, что на 14 коп. дороже, чем днем раньше.
Средний курс покупки/продажи доллара в кассах банков составляет 40,50/39,70, евро – 41,00/40,20.
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Курсы валют в банках Украины:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Доллар
|38,8 грн
|39,1 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,90 грн
|40,95 грн
|Доллар
|39,65 грн
|39,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,28 грн
|38,15 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,50 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40 грн
|41,10 грн
|Доллар
|40,10 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,20 грн
|38,20 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк