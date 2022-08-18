Август, 18 в 10:11

Евро немного подорожало: какой курс валют в Украине на 18 августа 2022 года

По состоянию на 18 августа Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,56 грн, евро – 37,17 грн, что на 14 коп. дороже, чем днем раньше. Средний курс покупки/продажи доллара в кассах банков составляет 40,50/39,70, евро – 41,00/40,20. Сейчас смотрят Курсы валют в банках Украины: Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 39,8 грн 40,8 грн Доллар 38,8 грн 39,1 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 39,90 грн 40,95 грн Доллар 39,65 грн 39,99 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 37,28 грн 38,15 грн Доллар 36,65 грн 37,50 грн Курс валют у Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 40,40 грн 41,10 грн Доллар 40,10 грн 40,7 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 37,20 грн 38,20 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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