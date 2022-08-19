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Правительство перечислило первые 52,7 млн грн микрогрантов по программе єРабота — Шмигаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Правительство перечислило первые 52,7 млн грн микрогрантов по программе єРабота — Шмигаль
Фото: Depositphotos

Первые 52,7 млн ​​грн микрогрантов для создания собственного дела были перечислены 227 получателям в рамках программы єРабота.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— В общей сложности верифицировано почти 5 тыс. заявлений на получение микрогрантов, из которых более 750 заявлений уже согласовано. Начало собственного микробизнеса — это создание сотен новых рабочих мест, налоги для общин и страны. Это новые продукты, услуги и возможности. Держим строй и работаем для победы Украины, – написал он.

Отметим, что программа грантовой поддержки нового бизнеса єРабота стартовала в Украине с 1 июля 2022 года.

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Заявку на безвозвратный грант для открытия собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса можно подать через Дію. Программа предусматривает реализацию шести проектов:

  • гранты до 250 тыс. грн. на любой микробизнес;
  • гранты до 8 млн. на расширение и создание предприятий в сфере переработки;
  • гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн. за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн.);
  • гранты для стартапов в ИТ;
  • гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.
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