Август, 19 в 17:54

Первые 52,7 млн ​​грн микрогрантов для создания собственного дела были перечислены 227 получателям в рамках программы єРабота.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— В общей сложности верифицировано почти 5 тыс. заявлений на получение микрогрантов, из которых более 750 заявлений уже согласовано. Начало собственного микробизнеса — это создание сотен новых рабочих мест, налоги для общин и страны. Это новые продукты, услуги и возможности. Держим строй и работаем для победы Украины, – написал он.

Отметим, что программа грантовой поддержки нового бизнеса єРабота стартовала в Украине с 1 июля 2022 года.

Сейчас смотрят

Заявку на безвозвратный грант для открытия собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса можно подать через Дію. Программа предусматривает реализацию шести проектов: