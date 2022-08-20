Август, 19 в 22:17

До конца 2022 года украинская экономика может сократиться до 35-40%.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального марафона.

— По нашим подсчетам, по прогнозам, которые делает Минэкономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%, — сказала она.

По словам Свириденко, поскольку Украина сейчас находится в войне, украинскому правительству необходимо удержать экономику государства.

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– Есть военный фронт, а есть экономический фронт. Нам очень важно удержать экономическую стабильность, удержать макростабильность и искать пути стимулирования экономической активности в государстве, — добавила глава Минэкономики.

Она добавила, что Кабмин уже предпринимает шаги по поддержке работников предприятий. В качестве примера она привела изменения в программе Доступное кредитование 5-7-9%.

– Мы разрабатываем сейчас изменения в программу “5-7-9”, чтобы те предприятия, которые находятся в прифронтовых областях, чьи активы были разрушены, имели возможность взять кредит и восстановиться, – пояснила Юлия Свириденко.

По ее словам, дополнительным шагом по стимулированию бизнеса будет предоставление разрешения на выезд за границу в командировку работникам экспортоориентированных предприятий.

— Сегодня во время заседания Кабинета министров было принято решение о том, что с 1 сентября бизнес, официально платящий зарплату, не будет иметь задолженности по налогам и сборам в бюджет, у которого средняя зарплата составляет не менее 20 тыс. грн, сможет отправлять в 10% штатной численности, но не более 10 человек, за границу сроком до 7 дней, — сказала министерша.

Она отметила, что оформление заявки работодателями будет доступно в приложении Дія.

По ее словам, в Украине до сих пор продолжается программа по релокации (перемещения — Ред.) бизнеса в западные области. В настоящее время было перемещено уже более 700 предприятий.