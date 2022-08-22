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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро после выходных подешевели: курс валют в Украине на 22 августа

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Доллар и евро после выходных подешевели: курс валют в Украине на 22 августа
Фото: Depositphotos

После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты на 22 августа составляет 36,74 грн за €1.

В пятницу, 19 августа, курс был на уровне 37,21 грн за €1. В обменниках валюта также подешевела.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Доллар 36,65 37,49

Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,65 грн против 40,90 грн 19 августа. Продается за 40,95 грн (19 августа было 41,25 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,60 грн против 40,65 грн 19 августа, а продают за 40,80 грн (19 августа было 40,85 грн).

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