Доллар и евро после выходных подешевели: курс валют в Украине на 22 августа
Фото: Depositphotos
После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты на 22 августа составляет 36,74 грн за €1.
В пятницу, 19 августа, курс был на уровне 37,21 грн за €1. В обменниках валюта также подешевела.
Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Сейчас смотрят
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|39,5
|39,9
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40
|40,99
|Доллар
|39,75
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,83
|37,73
|Доллар
|36,65
|37,49
Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,65 грн против 40,90 грн 19 августа. Продается за 40,95 грн (19 августа было 41,25 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,60 грн против 40,65 грн 19 августа, а продают за 40,80 грн (19 августа было 40,85 грн).