Август, 22 в 13:25

После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты на 22 августа составляет 36,74 грн за €1.

В пятницу, 19 августа, курс был на уровне 37,21 грн за €1. В обменниках валюта также подешевела.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Валюта Купля Продажа Евро 40 41 Доллар 39,5 39,9

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Валюта Купля Продажа Евро 40 40,99 Доллар 39,75 39,99

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 36,83 37,73 Доллар 36,65 37,49

Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,65 грн против 40,90 грн 19 августа. Продается за 40,95 грн (19 августа было 41,25 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,60 грн против 40,65 грн 19 августа, а продают за 40,80 грн (19 августа было 40,85 грн).