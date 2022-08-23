В Европейской ассоциации государственных лесов EUSTAFOR рекомендуют объединить украинские лесхозы

Август, 23 в 10:56

В Европейской ассоциации государственных лесов EUSTAFOR рекомендуют Украине объединить лесхозы в единое государственное предприятие.

Об этом в интервью Цензор.нэт заявил исполнительный директор ассоциации Петр Борковски.

— Сейчас у вас существует 157 малых государственных предприятий, лесхозов. Если они работают отдельно друг от друга, они представляют собой довольно небольшие и экономически слабые структуры. Если их всех собрать в одно Всеукраинское предприятие, то это предприятие будет более сильным и лучше управляемым, — говорит эксперт.

Эксперт добавляет, что для принятия стратегических решений по сотрудничеству с ключевыми клиентами всегда лучше иметь хорошо структурированную организацию высшего уровня.

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Работать с лесными массивами — это не только заготавливать лес и продавать древесину, это было бы слишком просто и легко.

— Работа с лесными массивами — это развитие качественных практик, внедрение инновационных решений, сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами, а также финансирования научно-исследовательской деятельности. Осуществить все это всегда легче, если будет большая организация со специально подготовленным штатом сотрудников. Я уверен, что большая организация будет сильнее как в финансовом плане, так и в плане современных технологий и квалифицированного персонала, — рассказал эксперт.

По словам Борковски, похожая модель создана в Латвии, Литве (введена там недавно), а также в Словении, Австрии, Баварии (Германия), Швеции, Ирландии.

Это означает, что государственные леса работают как коммерческие предприятия. Обычно они имеют совет директоров, что является обязательным с точки зрения местного законодательства.

Они функционируют как бизнес-структуры, платят налоги.

— На мой взгляд, самыми эффективными моделями (управления государственным лесным хозяйством) есть такие, в которых работает одна большая организация, осуществляющая управление лесными угодьями всей страны и отделения которой находятся в регионах (на местах). Примерно такая форма управления государственными лесничествами существует в Польше, Латвии. С точки зрения качества менеджмента, качества инфраструктуры, уровня заработной платы — самые эффективные те организации, бюджет которых не зависит от государственного бюджета, — отметил эксперт.

По мнению представителя EUSTAFOR, Украина может ориентироваться на польскую модель, где существует единая система управления государственными лесами на всю страну.

Напомним, в Украине обсуждается реформа лесной отрасли по европейскому образцу, которая предусматривает объединение лесхозов и создание единой национальной лесной компании.

Ассоциация EUSTAFOR — основана в 2006 году национальными операторами государственных лесов четырех стран: Metsähallitus (Финляндия), Office National des Forets (Франция), Latvijas Vasts Mezi (Латвия) и Österreichische Bundesforste AG (Австрия).

Сегодня Ассоциация объединяет 36 членов из 25 европейских стран. Основная функция EUSTAFOR — служить платформой, на которой члены Ассоциации могут обмениваться опытом и учиться друг у друга.

Фото: Бизнес Цезор

Источник: Бизнес Цезор