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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел, доллар остается стабильным: курс валют в Украине на 23 августа

Валентина Чорна, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

Во вторник, 23 августа, официальный курс евро в Украине немного понизился. Стоимость валюты составляет 36,56 грн за €1, что на 18 копеек меньше по сравнению со вчерашними показателями.

В то же время курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Евро 40 41
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Валюта Купля Продажа
Евро 40,20 41,00
Доллар 39,75 40,50

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа
Евро 36,50 37,40
Доллар 36,65 37,50

Курс валют в Райффайзен банке

Валюта Купля Продажа
Евро 40,40 40,90
Доллар 30,60 41,00

Курс валют в УкрСиббанке

Валюта Купля Продажа
Евро 36,35 37,35
Доллар 36,57 37,57

Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,65 грн 22 августа. Продается за 40,98 грн (22 августа было 40,95 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,80 грн против 40,60 грн 22 августа, а продают за 40,98 грн (22 августа было 40,80 грн.).

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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