Евро подешевел, доллар остается стабильным: курс валют в Украине на 23 августа
Во вторник, 23 августа, официальный курс евро в Украине немного понизился. Стоимость валюты составляет 36,56 грн за €1, что на 18 копеек меньше по сравнению со вчерашними показателями.
В то же время курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|39,5
|39,9
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,00
|Доллар
|39,75
|40,50
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,50
|37,40
|Доллар
|36,65
|37,50
Курс валют в Райффайзен банке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40,40
|40,90
|Доллар
|30,60
|41,00
Курс валют в УкрСиббанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,35
|37,35
|Доллар
|36,57
|37,57
Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,65 грн 22 августа. Продается за 40,98 грн (22 августа было 40,95 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,80 грн против 40,60 грн 22 августа, а продают за 40,98 грн (22 августа было 40,80 грн.).
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк