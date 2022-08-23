Август, 23 в 10:17

Во вторник, 23 августа, официальный курс евро в Украине немного понизился. Стоимость валюты составляет 36,56 грн за €1, что на 18 копеек меньше по сравнению со вчерашними показателями.

В то же время курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Евро в обменниках можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,65 грн 22 августа. Продается за 40,98 грн (22 августа было 40,95 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,80 грн против 40,60 грн 22 августа, а продают за 40,98 грн (22 августа было 40,80 грн.).

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк