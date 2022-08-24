Август, 24 в 15:42

Сегодня, 24 августа, на портале Дія запустили автоматическую регистрацию ООО.

Об этом сообщили в Минцифре.

Отмечается, что процедура прошла успешное бета-тестирование и теперь открыть бизнес можно буквально за две секунды.

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Услугу регистрации ООО с госрегистратором министерство запустило еще в октябре 2020 года – ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.

– Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время, – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как зарегистрировать ООО на портале Дія:

авторизуйтесь в Дії и выберите услугу;

заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;

подпишите заявление электронной подписью;

после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

ООО регистрируется автоматически, если заявление отвечает всем условиям.

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