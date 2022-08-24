На портале Дія запустили автоматическую регистрацию ООО
Фото: Pixabay
Сегодня, 24 августа, на портале Дія запустили автоматическую регистрацию ООО.
Об этом сообщили в Минцифре.
Отмечается, что процедура прошла успешное бета-тестирование и теперь открыть бизнес можно буквально за две секунды.
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Услугу регистрации ООО с госрегистратором министерство запустило еще в октябре 2020 года – ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.
– Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время, – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как зарегистрировать ООО на портале Дія:
- авторизуйтесь в Дії и выберите услугу;
- заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;
- подпишите заявление электронной подписью;
- после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.
ООО регистрируется автоматически, если заявление отвечает всем условиям.
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