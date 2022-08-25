Август, 25 в 16:48

В 2023 году экономика Украины должна стабилизироваться и вырасти на целых 15,5%. Но все будет зависеть от военных действий.

Об этом в интервью Reuters заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас в правительстве составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров с Международным валютным фондом относительно новой программы кредитования.

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Министр экономики отметила, что прогнозы относительно валового внутреннего продукта в 2023 году сильно варьируются — от падения на 0,4% до роста на 15,5%.

В этом году экономика Украины упадет до 30-35%.

— Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военных действий, — отметила Юлия Свириденко.

Олег Устенко, старший экономический советник президента Владимира Зеленского, ранее заявил, что кредит МВФ в размере $5 млрд на 18 месяцев может послужить якорем для более крупного пакета в размере $-20 млрд от других кредиторов.