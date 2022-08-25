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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро немного подорожал: курс валют в Украине по состоянию на 25 августа

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Евро немного подорожал: курс валют в Украине по состоянию на 25 августа
Фото: Depositphotos

Официальный курс евро в Украине по состоянию на 25 августа немного подорожал.

Согласно данным Нацбанка, стоимость этой валюты составляет 36,31 грн, что дороже на одну копейку по сравнению с прошлым банковским днем.

В то же время, официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 36,57 грн.

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Курс валют у Приватбанке:

Валюта купля продажа
Евро 40 41
Доллар 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта купля продажа
Евро 40,3 40,8
Доллар 39,9 40,5

Курс валют в Монобанке:

Валюта купля продажа
Евро 36,70 37,59
Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта купля продажа
Евро 40,10 41,00
Доллар 40,60  41,20

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта купля продажа
Евро 36,35 37,35
Доллар 36,57 37,57

В обменниках 25 августа доллар в среднем можно приобрести по 40,80 грн., а продать в среднем за 40,95 грн.

Евро в среднем покупают по 40,65 грн., а продают за 40,90 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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