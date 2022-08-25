Евро немного подорожал: курс валют в Украине по состоянию на 25 августа
Фото: Depositphotos
Официальный курс евро в Украине по состоянию на 25 августа немного подорожал.
Согласно данным Нацбанка, стоимость этой валюты составляет 36,31 грн, что дороже на одну копейку по сравнению с прошлым банковским днем.
В то же время, официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 36,57 грн.
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Курс валют у Приватбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|40,3
|40,8
|Доллар
|39,9
|40,5
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|36,70
|37,59
|Доллар
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|40,10
|41,00
|Доллар
|40,60
|41,20
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|36,35
|37,35
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках 25 августа доллар в среднем можно приобрести по 40,80 грн., а продать в среднем за 40,95 грн.
Евро в среднем покупают по 40,65 грн., а продают за 40,90 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк