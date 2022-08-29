Август, 29 в 14:01

29 августа Нацбанк повысил стоимость европейской валюты.

В последний понедельник лета евро стоит почти на семь копеек дороже, чем накануне – 36,55 грн.

Курс доллара остается неизменным – 36,57 грн.

Сейчас смотрят

Приватбанк 29 серпня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 39,65 40,65 Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,3 41 Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 37,4 Доллар/грн 36,65 37,5

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40 40,5 Доллар/грн 40,4 40,8

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,25 37,25 Доллар/грн 36,57 37,57

На черном рынке покупка доллара 29 августа колеблется от 40,55 до 40,81 грн, продажа – от 40,82 до 40,9 грн.

Покупают евро в обменниках в понедельник за 40,3 – 40,5 грн, продают – за 40,57 – 40,75 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк