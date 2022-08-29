Евро подорожал после выходных: курс валют в банках 29 августа
Фото: Pixabay
29 августа Нацбанк повысил стоимость европейской валюты.
В последний понедельник лета евро стоит почти на семь копеек дороже, чем накануне – 36,55 грн.
Курс доллара остается неизменным – 36,57 грн.
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Приватбанк 29 серпня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,65
|40,65
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,3
|41
|Доллар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|37,4
|Доллар/грн
|36,65
|37,5
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40
|40,5
|Доллар/грн
|40,4
|40,8
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,25
|37,25
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
На черном рынке покупка доллара 29 августа колеблется от 40,55 до 40,81 грн, продажа – от 40,82 до 40,9 грн.
Покупают евро в обменниках в понедельник за 40,3 – 40,5 грн, продают – за 40,57 – 40,75 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк