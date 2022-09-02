Доллар и евро в обменниках сравнялись в продаже: курс валют в Украине 2 сентября
Нацбанк Украины установил на пятницу, 2 сентября, официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 36,58 грн/€. Это на 1 копейку больше, чем накануне.
Американский доллар без изменений с 21 июля – 36,56 грн/$.
В обменниках доллар в среднем можно продать за 40 грн, а приобрести по 40,65 грн. Евро покупают по 39,8 грн и продают по 40,65, как и американскую валюту.
Курс валют в Приватбанке 2 сентября:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,5
|40,5
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,1
|40,85
|Доллар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|37,49
|Доллар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,3
|40,9
|Доллар/грн
|40,5
|40,9
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,45
|37,45
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
На черном рынке доллар стоит 40,46/40,62 грн, евро – 40,1/40,35 грн.
Кстати, 2 сентября 2022 года гривна празднует свой 26-й день рождения. Более четверти века назад началась денежная реформа, и в Украине появилась собственная национальная денежная единица.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк