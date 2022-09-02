Доллар и евро в обменниках сравнялись в продаже: курс валют в Украине 2 сентября

Сентябрь, 02 в 10:48

Нацбанк Украины установил на пятницу, 2 сентября, официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 36,58 грн/€. Это на 1 копейку больше, чем накануне.

Американский доллар без изменений с 21 июля – 36,56 грн/$.

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В обменниках доллар в среднем можно продать за 40 грн, а приобрести по 40,65 грн. Евро покупают по 39,8 грн и продают по 40,65, как и американскую валюту.

Курс валют в Приватбанке 2 сентября:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 39,5 40,5 Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,1 40,85 Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,6 37,49 Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,3 40,9 Доллар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,45 37,45 Доллар/грн 36,57 37,57

На черном рынке доллар стоит 40,46/40,62 грн, евро – 40,1/40,35 грн.

Кстати, 2 сентября 2022 года гривна празднует свой 26-й день рождения. Более четверти века назад началась денежная реформа, и в Украине появилась собственная национальная денежная единица.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк