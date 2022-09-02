На ЗАЭС заработал пятый энергоблок, отключенный после обстрелов РФ
В пятницу, 2 сентября, снова заработал 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который пришлось отключить утром 1 сентября ввиду очередного минометного обстрела российских оккупантов.
Об этом пишет Энергоатом.
Как уточняется, энергоблок подключили к энергосети в 13:10, он продолжает набор мощности.
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Всего, согласно опубликованным данным, на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины.
На данный момент замечаний к работе системы безопасности и оборудования, как сообщается, нет.
Напомним, представители миссии МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом