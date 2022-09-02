На ЗАЭС заработал пятый энергоблок, отключенный после обстрелов РФ

Сентябрь, 02 в 17:37

В пятницу, 2 сентября, снова заработал 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который пришлось отключить утром 1 сентября ввиду очередного минометного обстрела российских оккупантов.

Об этом пишет Энергоатом.

Как уточняется, энергоблок подключили к энергосети в 13:10, он продолжает набор мощности.

Сейчас смотрят

Всего, согласно опубликованным данным, на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины.

На данный момент замечаний к работе системы безопасности и оборудования, как сообщается, нет.

Напомним, представители миссии МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом