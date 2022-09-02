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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На ЗАЭС заработал пятый энергоблок, отключенный после обстрелов РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
На ЗАЭС заработал пятый энергоблок, отключенный после обстрелов РФ

В пятницу, 2 сентября, снова заработал 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который пришлось отключить утром 1 сентября ввиду очередного минометного обстрела российских оккупантов.

Об этом пишет Энергоатом.

Как уточняется, энергоблок подключили к энергосети в 13:10, он продолжает набор мощности.

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Всего, согласно опубликованным данным, на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины.

На данный момент замечаний к работе системы безопасности и оборудования, как сообщается, нет.

Напомним, представители миссии МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

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