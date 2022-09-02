Урсула фон дер Ляйен предлагает ограничить цены на газ из РФ на уровне ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить ограничения на цены на трубопроводный газ, который идет из России в Евросоюз.
Об этом говорится в заявлении, озвученным ею СМИ 2 сентября.
– Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу, – сообщила она.
Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз готов ввести такой ценовой потолок, однако обсуждать такое предложение необходимо с руководством валютного блока.
Глава ЕК уточнила, что ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны РФ.
По словам фон дер Ляйен, газовые хранилища ЕС заполнены в среднем на 80%.
Тем временем Financial Times со ссылкой на свои источники отмечает, что 2 сентября министры финансов стран Большой семерки поддержат введение ограничений цены на российскую нефть.
По данным издания, потолок цен на нефть из России планируют ввести с 5 декабря, на нефтепродукты из РФ – с 5 февраля.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя материал FT, отметил, что такое решение, в случае его принятия, станет дополнительным ударом по российской экономике.