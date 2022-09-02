Сентябрь, 02 в 14:56

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить ограничения на цены на трубопроводный газ, который идет из России в Евросоюз.

Об этом говорится в заявлении, озвученным ею СМИ 2 сентября.

– Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу, – сообщила она.

Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз готов ввести такой ценовой потолок, однако обсуждать такое предложение необходимо с руководством валютного блока.

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Глава ЕК уточнила, что ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны РФ.

По словам фон дер Ляйен, газовые хранилища ЕС заполнены в среднем на 80%.

Тем временем Financial Times со ссылкой на свои источники отмечает, что 2 сентября министры финансов стран Большой семерки поддержат введение ограничений цены на российскую нефть.

По данным издания, потолок цен на нефть из России планируют ввести с 5 декабря, на нефтепродукты из РФ – с 5 февраля.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя материал FT, отметил, что такое решение, в случае его принятия, станет дополнительным ударом по российской экономике.