Сентябрь, 03 в 16:22

Президент России Владимир Путин ведет экономическую и психологическую войну, закрывая крупный газопровод в Европу.

Такое мнение высказала бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

Она отметила, что решение российского государственного энергетического гиганта Газпром продлить отключение газовых потоков по газопроводу Северный поток-1 “вызвало панику в Британии”.

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По ее словам, Евросоюз и Британия стали слишком сильно энергетически зависеть от “не таких уж и дружелюбных стран”.

– Путин на самом деле очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну. Мы, как страна, паникуем – Европа тоже паникует – и это не удивительно, и я не критикую это, – сказала Найт.

Она подчеркнула, что энергетическая политика Британии была “неправильной в течение очень долгого времени”.