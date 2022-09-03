Перекрытие Северного потока-1 это экономическая и психологическая война Путина – экс-директор Energy UK
Президент России Владимир Путин ведет экономическую и психологическую войну, закрывая крупный газопровод в Европу.
Такое мнение высказала бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Она отметила, что решение российского государственного энергетического гиганта Газпром продлить отключение газовых потоков по газопроводу Северный поток-1 “вызвало панику в Британии”.
По ее словам, Евросоюз и Британия стали слишком сильно энергетически зависеть от “не таких уж и дружелюбных стран”.
– Путин на самом деле очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну. Мы, как страна, паникуем – Европа тоже паникует – и это не удивительно, и я не критикую это, – сказала Найт.
Она подчеркнула, что энергетическая политика Британии была “неправильной в течение очень долгого времени”.