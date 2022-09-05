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ІТ-предприниматель Олег Крот: Весь украинский бизнес объединился и помогает ВСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
ІТ-предприниматель Олег Крот: Весь украинский бизнес объединился и помогает ВСУ

В условиях борьбы с российской агрессией объединились все украинцы, в том числе и предприниматели. Сегодня государство, возможно, впервые в истории, делает весомые шаги для поддержки бизнеса.

Об этом в рамках национального телемарафона высказался управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

— Сегодня почти каждый бизнес, так или иначе, пытается помочь. Сейчас я вижу, что весь бизнес без исключения объединился и помогает. Я надеюсь, что это будет проявляться все больше и больше, — сказал управляющий партнер холдинга TECHIIA, сообщает Телеграф.

Он также обратил внимание на то, что кто-то афиширует свою помощь, а кто-то не хочет этого делать или опасается атак России.

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— Кто-то может афишировать о своей помощи, кто-то не хочет этого делать, кто-то немного испуган, чем это может обернуться. Когда ты говоришь, сколько ты помогаешь и как ты делаешь, то, так или иначе, становишься целью (для атак РФ). Мы же пытаемся отбить врага и остановить его цепочки снабжения, так же враг может пытаться подбить цепочки помощи ВСУ, — пояснил Крот.

Отметим, Олег Крот выделил на поддержку украинской армии беспрецедентную сумму около $60 млн.

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Фото: Телеграф

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