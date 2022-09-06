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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В работе Приватбанка произошел массовый сбой

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В работе Приватбанка произошел массовый сбой
Фото: Depositphotos

В работе Приватбанка произошел сбой. Украинцы пишут, что не работают терминалы и невозможно рассчитаться картой.

В самом банке информацию о проблемах в работе пока не комментируют.

Напомним, Приватбанк позволяет своим клиентам открывать много разных платежных карт. Можно оформить универсальную, пенсионную, социальную или карту для выплат.

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Все зависит от целей и потребностей клиента. А еще в Приватбанке можно открыть карту онлайн.

Ее называют Digital-карта. Это та же Универсальная или Карта для выплат со всеми их возможностями, но без пластика и отделений.

Такую карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay или снять наличные в гривне через банкомат с помощью QR-кода.

Как оформить карту Приватбанка онлайн — читайте в нашем материале.

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