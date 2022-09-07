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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Когда снизятся цены на гречку – ответ Минагрополитики

Валентина Летяк, редактор ленты
Когда снизятся цены на гречку – ответ Минагрополитики
Фото: Depositphotos

В октябре ожидается снижение цен на гречку, поскольку в этом году аграрии существенно увеличили посевные площади, а объемы урожая удовлетворят потребности украинцев и даже позволят сформировать необходимый резерв.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, когда началось полномасштабное вторжение, нарушилась логистика снабжения, поэтому крупу частично импортировали из Казахстана.

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– Но украинские аграрии отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили посевные площади. Поэтому мы ожидаем в 1,5 раза больше сбора гречки в этом году, – пояснил чиновник.

Сейчас идет сбор гречки, который продлится до конца сентября, рассказал Высоцкий. На сегодняшний день уже собрано 20 тыс. тонн, общий объем урожая ожидается на уровне 140 тыс. тонн, а украинцы потребляют за год 100-110 тыс. тонн.

– Поэтому мы ожидаем, что с октября цены снизятся, поскольку наше внутреннее производство с запасом достаточно, чтобы снабжать весь год украинцев гречкой и даже сформировать необходимый переходный резерв, – подытожил он.

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