Когда снизятся цены на гречку – ответ Минагрополитики

Сентябрь, 07 в 12:41

В октябре ожидается снижение цен на гречку, поскольку в этом году аграрии существенно увеличили посевные площади, а объемы урожая удовлетворят потребности украинцев и даже позволят сформировать необходимый резерв.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, когда началось полномасштабное вторжение, нарушилась логистика снабжения, поэтому крупу частично импортировали из Казахстана.

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– Но украинские аграрии отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили посевные площади. Поэтому мы ожидаем в 1,5 раза больше сбора гречки в этом году, – пояснил чиновник.

Сейчас идет сбор гречки, который продлится до конца сентября, рассказал Высоцкий. На сегодняшний день уже собрано 20 тыс. тонн, общий объем урожая ожидается на уровне 140 тыс. тонн, а украинцы потребляют за год 100-110 тыс. тонн.