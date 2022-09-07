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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел в банках: курс валют в Украине 7 сентября

Валентина Летяк, редактор ленты
Євро
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 7 сентября установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн, то есть он не изменился с 21 июля.

Курс евро после значительного удешевления накануне вырос на 2 копейки – до 36,28 грн.

Курс валют в Україні на 7.09.2022

Фото НБУ

В банках доллар покупают в среднем по 40,1 грн, продают по 40,9 грн. Евро: покупка – 39,7 грн, продажа – 40,5 грн.

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Курс валют в Приватбанке 7 сентября:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,45 40,15
Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,9 40,7
Доллар/грн 39,8 39,9

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,3 37,19
Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,9 40,4
Доллар/грн 40,5 41,00

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,15 37,15
Доллар/грн 36,57 37,57

Доллар на черном рынке в среднем продают за 41,1 грн, а покупают по 40,9 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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