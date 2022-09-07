Евро подешевел в банках: курс валют в Украине 7 сентября
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Национальный банк Украины на 7 сентября установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн, то есть он не изменился с 21 июля.
Курс евро после значительного удешевления накануне вырос на 2 копейки – до 36,28 грн.
В банках доллар покупают в среднем по 40,1 грн, продают по 40,9 грн. Евро: покупка – 39,7 грн, продажа – 40,5 грн.
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Курс валют в Приватбанке 7 сентября:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,45
|40,15
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,9
|40,7
|Доллар/грн
|39,8
|39,9
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,3
|37,19
|Доллар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,9
|40,4
|Доллар/грн
|40,5
|41,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,15
|37,15
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
Доллар на черном рынке в среднем продают за 41,1 грн, а покупают по 40,9 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк