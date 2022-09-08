НБУ оценил рост годовой инфляции до 23% по итогам августа

Сентябрь, 08 в 15:42

Национальный банк Украины предварительно оценивает рост годовой инфляции по итогам августа на уровне 23%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

— В июле и августе инфляция в дальнейшем ожидаемо ускорялась. По предварительным оценкам Национального банка, в одном месяце она достигла 23%, — сказал он во время пресс-конференции.

По его словам, общая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал Нацбанк. Прежде всего из-за снижения стоимости горючего и более низких темпов роста цен на отдельные овощи.

В то же время Николайчук добавил, что инфляционное давление остается высоким, прежде всего из-за последствий войны, в том числе разрушения производств и нарушения логистики.

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— Ухудшение инфляционных ожиданий также усиливает это давление, дополнительное влияние оказывает июльская коррекция курса гривны, которая необходима для сохранения устойчивости экономики, — добавил он.

Нацбанк заверил, что инфляционные процессы и дальше будут оставаться управляемыми.