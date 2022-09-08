НБУ оценил рост годовой инфляции до 23% по итогам августа
Национальный банк Украины предварительно оценивает рост годовой инфляции по итогам августа на уровне 23%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
— В июле и августе инфляция в дальнейшем ожидаемо ускорялась. По предварительным оценкам Национального банка, в одном месяце она достигла 23%, — сказал он во время пресс-конференции.
По его словам, общая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал Нацбанк. Прежде всего из-за снижения стоимости горючего и более низких темпов роста цен на отдельные овощи.
В то же время Николайчук добавил, что инфляционное давление остается высоким, прежде всего из-за последствий войны, в том числе разрушения производств и нарушения логистики.
— Ухудшение инфляционных ожиданий также усиливает это давление, дополнительное влияние оказывает июльская коррекция курса гривны, которая необходима для сохранения устойчивости экономики, — добавил он.
Нацбанк заверил, что инфляционные процессы и дальше будут оставаться управляемыми.