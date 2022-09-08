Привязка курса гривни к евро пока не планируется – НБУ

Сентябрь, 08 в 15:45

Нацбанк Украины пока не планирует привязывать курс гривны к евро. А в дальнейшем это будет зависеть от политического сближения с Евросоюзом.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

– Рано или поздно, без сомнений, произойдет такая привязка. Но что должно произойти, чтобы это стало реальностью – это дальнейшее наращивание экономических связей, в частности торговых связей с ЕС. Это политическое сближение Украины и ЕС, – отметил он.

По его словам, НБУ должен проанализировать возможные риски и оптимизировать структуру золотовалютных резервов.

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Гелетий добавил, что сейчас доллар сильно преобладает в структуре внешнеэкономических операций, а перепривязка гривны к евро на сегодняшний день может создать ситуацию неопределенности и вызвать волатильность на валютном рынке.