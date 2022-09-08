Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Бизнес и финансы

Привязка курса гривни к евро пока не планируется – НБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз
Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины пока не планирует привязывать курс гривны к евро. А в дальнейшем это будет зависеть от политического сближения с Евросоюзом.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

– Рано или поздно, без сомнений, произойдет такая привязка. Но что должно произойти, чтобы это стало реальностью – это дальнейшее наращивание экономических связей, в частности торговых связей с ЕС. Это политическое сближение Украины и ЕС, – отметил он.

По его словам, НБУ должен проанализировать возможные риски и оптимизировать структуру золотовалютных резервов.

Сейчас смотрят

Гелетий добавил, что сейчас доллар сильно преобладает в структуре внешнеэкономических операций, а перепривязка гривны к евро на сегодняшний день может создать ситуацию неопределенности и вызвать волатильность на валютном рынке.

Читайте
НБУ оценил рост годовой инфляции до 23% по итогам августа

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка