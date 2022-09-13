Количество вакансий растет ежемесячно: кого ищут работодатели на Западе Украины и сколько платят

Сентябрь, 12 в 22:43

Рынок труда постепенно, но восстанавливается. Каждый месяц на 10-20% увеличивается количество вакансий. Такие данные наводит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала GRC.UA Руслана Березовская.

По ее словам, именно релокация предприятий на Запад Украины стала причиной увеличения предложений работы. По данным Минэкономики Украины, уже более 600 компаний завершили переезд из областей, где идут боевые действия. Половина из них возобновила свою работу. Там работают тысячи людей. Благодаря этим предприятиям работают специалисты, которые переехали вместе с компаниями, и местные жители Западной Украины.

— Несмотря на это, до сих пор предложений работы меньше, нежели соискателей. Многие потеряли свою работу в результате переезда или закрытия предприятий, или же их не устраивает ощутимо снизившаяся зарплата. Поэтому активность соискателей растет. Растет также и конкуренция. И такая ситуация в целом по Украине, – констатирует Руслана Березовская.

По словам экспертов рынка труда, чем ближе к линии фронта – тем большее падение рынка. Меньше предприятий работает – меньше и вакансий. К примеру, Харьков был на третьем месте по количеству предложений работы. Сейчас же он в отстающих — и предложений работы там мало. На Западе же ситуация изменилась.

Сейчас смотрят

— Львов, который до войны входил в десятку, но был не выше шестой позиции по количеству предложений работы, сегодня занимает третью строку. В целом западные регионы входят в десятку с наибольшим количеством предложений работы. Так, Львовская область имеет 13% доли всех актуальных вакансий в Украине. Ивано-Франковская область – 4,3%, а Закарпатская – почти 3%, – отметила Березовская.

Вакансии на рынке труда на Западе Украины

Десятка самых востребованных вакансий не меняется почти по всей Украине, только в зависимости от региона меняется доля тех или иных предложений. Так, больше всего сейчас ищут специалистов в сфере ритейла и менеджеров по продажам.

— Специалисты по ритейлу – продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, специалисты, занимающиеся работой с клиентами. Эти специалисты наиболее востребованы во всех областях Украины. Западный регион немного отличается тем, что, несмотря на то, что на Закарпатье и во Львове действуют IT-кластеры, однако информационные технологии и IT-специалисты не настолько востребованы, как, например, в Киеве, — заметила Березовская.

Также в Западном регионе востребованы строители, работники в сфере транспорта и логистики, бухгалтеры, медики и фармацевты.

Какую зарплату предлагают

Сейчас зарплаты снижены в целом по Украине. Однако эксперты уверяют, что произошедшее в апреле-мае падение зарплат начало стабилизироваться. Так, некоторые предприятия и компании пытаются удерживать ключевых квалифицированных сотрудников, чтобы не терять персонал, от которого зависит финансовый результат компании. И таким специалистам либо повышают зарплаты, либо прибавляют премии – бонусы.

– Однако стоит отметить, что все равно доход украинцев снизился, и достаточно ощутимо. И зарплаты снизились, и произошло обесценивание национальной валюты, и номинальный доход украинцев упал. До этого самый большой кризис был в 2014–2015 годах. Тогда также многие компании либо закрывались, либо снижали заработные платы. И к тому моменту зарплаты в трети компаний снизились на 35%. Возвращение к докризисному уровню зарплат произошло только летом 2016 года. Дальше последовал кризис с началом пандемии. И в этот военный кризис мы вошли ослабленными после предыдущих кризисов, — пояснила Березовская.

Средние заработные платы в западных регионах являются одними из самых низких по сравнению с Днепром и Киевом. Львовская область, несмотря на то, что она занимает третью позицию среди всех областей по количеству предложений работы, имеет среднюю зарплату в 18,8 тыс. грн. В августе цифра была выше и составила 22 тыс. грн.

Меньше всего платят на Тернопольщине — 11,4 тыс. грн. Ненамного больше предлагают в Ровенской области – 13,1 тыс. грн. То есть от 12 до 16 тыс. грн – примерно такая средняя зарплата во всех западных областях Украины.

Каковы прогнозы и что ждет рынок труда

Делать прогнозы – дело неблагодарное, считают эксперты рынка труда. Ведь возобновление рынка и повышение зарплат зависит от многих факторов.

— Все мы понимаем: если война будет долго – сложнее будет восстанавливаться рынок труда. На сегодня есть умеренно-положительные тенденции восстановления рынка труда, потому что мы видим, что предприятия и компании, которые имели возможность возобновить свою деятельность, это делают. Они адаптируются к деятельности в новых условиях, – считает Березовская.

Она надеется, что большего падения рынка не произойдет. Напротив, уже скоро должно начаться постепенное восстановление. Изменения к лучшему могут быть и по зарплате. Их, возможно, будут пересматривать для ключевых сотрудников и наиболее востребованных специалистов. Вообще результат зависит от восстановления всей экономики государства.