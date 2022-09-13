Министр обороны наградил героев с Житомирщины: среди них — работники ООО Юнигран

Сентябрь, 13 в 18:39

Министр обороны Украины Алексей Резников провел награждение жителей Житомирской области, которые своим героическим воодушевлением внесли существенный вклад в помощь ВСУ в самый сложный период нашествия оккупантов.

Среди награжденных – двое работников компании Юнигран.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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— Так, за плодотворное сотрудничество с Вооруженными силами Украины, личный героизм, патриотизм и активную общественную позицию знаком отличия Министерства обороны Украины, нагрудным Знаком почета отмечен заместитель генерального директора ООО Юнигран по вопросам безопасности Сергей Сафранчук, – рассказали в компании.

Также награду За содействие Вооруженным силам Украины получил водитель автотранспортных средств АО Малинский камнедробильный завод Сергей Пархоменко.

— Поздравляем с заслуженными наградами своих коллег, которые с первых дней войны вместе со всеми работниками компании Юнигран, своей ежедневной работой помогали Вооруженным силам Украины героически противостоять российскому вторжению, – говорится в сообщении.

Заметим, ООО Юнигран – ведущая национальная горнодобывающая компания по производству и реализации щебеночной продукции, тротуарной плитки, речного песка, гранитной брусчатки из природного камня и взрывчатых веществ.