Сентябрь, 14 в 12:16

Пенсионеры могут самостоятельно менять способ получения пенсионных выплат (банковские реквизиты или адрес проживания). Кроме того, сделать это можно онлайн.

Как изменить реквизиты для получения пенсий — узнавали Факты ICTV.

Реквизиты для получения пенсий — как изменить онлайн

Для этого нужно:

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Авторизоваться в личном кабинете на Электронном портале Пенсионного фонда

В боковой панели слева найти раздел Пенсионерам и выбрать там Внесение изменений в электронное пенсионное дело.

Далее нужно найти и нажать Заявление на изменение выплатных реквизитов .

Далее нужно найти и нажать . Заполнить все поля заявления, указав персональные, контактные и адресные данные. Также нужно приложить скан-копии документов (паспорта, идентификационного кода, справки об открытом счете в банке).

документов (паспорта, идентификационного кода, справки об открытом счете в банке). Предоставить согласие на передачу и обработку персональных данных.

Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.

После отправки заявления вам поступит уведомление об успешном обновлении данных, соответственно, следующую выплату вы получите по новым реквизитам.

Стоит отметить, что банк, в котором вы открыли банковский счет, должен иметь соглашение с ПФУ для обслуживания пенсионеров.