Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсий — инструкция
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Пенсионеры могут самостоятельно менять способ получения пенсионных выплат (банковские реквизиты или адрес проживания). Кроме того, сделать это можно онлайн.
Как изменить реквизиты для получения пенсий — узнавали Факты ICTV.
Реквизиты для получения пенсий — как изменить онлайн
Для этого нужно:
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- Авторизоваться в личном кабинете на Электронном портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.
- В боковой панели слева найти раздел Пенсионерам и выбрать там Внесение изменений в электронное пенсионное дело.
- Далее нужно найти и нажать Заявление на изменение выплатных реквизитов.
- Заполнить все поля заявления, указав персональные, контактные и адресные данные. Также нужно приложить скан-копии документов (паспорта, идентификационного кода, справки об открытом счете в банке).
- Предоставить согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.
После отправки заявления вам поступит уведомление об успешном обновлении данных, соответственно, следующую выплату вы получите по новым реквизитам.
Стоит отметить, что банк, в котором вы открыли банковский счет, должен иметь соглашение с ПФУ для обслуживания пенсионеров.