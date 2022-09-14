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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсий — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсий — инструкция
Фото: Depositphotos

Пенсионеры могут самостоятельно менять способ получения пенсионных выплат (банковские реквизиты или адрес проживания). Кроме того, сделать это можно онлайн.

Как изменить реквизиты для получения пенсий — узнавали Факты ICTV.

Реквизиты для получения пенсий — как изменить онлайн

Для этого нужно:

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  • Авторизоваться в личном кабинете на Электронном портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.
  • В боковой панели слева найти раздел Пенсионерам и выбрать там Внесение изменений в электронное пенсионное дело.

 

  • Далее нужно найти и нажать Заявление на изменение выплатных реквизитов.
  • Заполнить все поля заявления, указав персональные, контактные и адресные данные. Также нужно приложить скан-копии документов (паспорта, идентификационного кода, справки об открытом счете в банке).
  • Предоставить согласие на передачу и обработку персональных данных.
  • Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.

После отправки заявления вам поступит уведомление об успешном обновлении данных, соответственно, следующую выплату вы получите по новым реквизитам.

Стоит отметить, что банк, в котором вы открыли банковский счет, должен иметь соглашение с ПФУ для обслуживания пенсионеров.

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