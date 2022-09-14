Еврооблигации Украины резко подорожали после новостей об успехах ВСУ на фронте

Сентябрь, 14 в 14:05

Котировки украинских еврооблигаций, которые снижались более трех недель подряд, подскочили в среднем на 13,7% после новостей об успешном контрнаступлении ВСУ.

По данным агентства Bloomberg, наименьший рост цены зафиксирован по среднесрочным долларовым бумагам с погашением в 2024-2025 годах.

В частности, еврооблигации-2025 подорожали на 8% – до 27,2% от номинала, что соответствует доходности около 61,8% годовых.

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Долларовые еврооблигации с погашением в 2026-2030 годах котируются теперь в диапазоне 23,1-24,7% от номинала, что на 2,5-3,3 процентных пункта больше, чем в конце прошлой недели, а их текущие ставки опустились до 53, 8%-36,1% годовых.

Цена самых длинных долларовых бумаг с погашением в 2031-2035 годах выросла больше всего — в среднем на 17,6%, или на 3,2-3,5 п.п. — до 22,6-22% от номинала. Теперь их доходность составляют соответственно 31,2-28,8% годовых.

Что касается еврооблигаций в евро, то динамика их стоимости была похожей — рост в среднем на 13%. На вечер 13 сентября бумаги с погашением в 2028 году котировались по 21,3% от номинала, в 2032 году – по 21% от номинала.

С учетом более низкой номинальной процентной ставки по сравнению с долларовыми бумагами это соответствовало доходности к погашению 43,3% в первом случае и 28,1% годовых – во втором.

Немного меньше подорожали ВВП-варранты – на 8,8%, до 33,4% от условной стоимости.