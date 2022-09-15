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Факты / Україна / Бизнес и финансы

НБУ ввел в обращение памятную монету с Владимирским собором в Киеве

Валентина Летяк, редактор ленты
Монета з Володимирським собором
Фото: НБУ

Владимирский собор в Киеве появился на памятной монете номиналом 5 грн, которую ввел в обращение 15 сентября Нацбанк Украины. Тираж – 35 тыс. штук.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне расположен малый Государственный герб Украины, под ним – главный фасад собора (использована тампопечать).

На реверсе – декоративный орнаментальный элемент отделки исторического здания, под которым годы строительства собора – 1862-1882, орнаментальная полоса и надпись – Владимирский собор.

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Монета з Володимирським собором

Фото: НБУ

Он считается одной из архитектурных жемчужин Киева. На строительство собора, которое длилось 20 лет – с 1862 по 1882 год, было собрано значительное количество пожертвований.

Более 10 лет продолжались работы над внутренним убранством, уникальные росписи – его основная ценность.

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Источник: НБУ
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