Налоги, рабочие места и гуманитарная поддержка: как Киевский картонно-бумажный комбинат работает во время войны

Сентябрь, 15 в 15:01

В то время, когда украинский бизнес закрывает свои филиалы, в Украине есть компании, которые продолжают работать ради потребителей и сотрудников в военное время и поддерживают экономику государства и региона.

Один из примеров такого бизнеса — ЧАО Киевский картонно-бумажный комбинат. Это одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции, расположенное в городе Обухов.

В этом году исполнилось 40 лет с начала производственной деятельности комбината. Предприятие прежде всего известно среди рядовых украинцев самым старейшим брендом туалетной бумаги на украинском рынке.

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Сейчас комбинат производит около 30% общего выпуска целлюлозно-бумажной продукции в Украине.

Это бумажные изделия (туалетная бумага, полотенца и салфетки) под ТМ Обухів65 и ТМ Чудо, и упаковочный тарный картон, гофроупаковка для многих продуктов питания и ежедневного употребления, боксы для яиц – без этой продукции комбината не обходится повседневная жизнь рядового украинца.

Для киевского УПК в приоритете всегда было и остается выполнение своих обязательств перед государством, потребителями, партнерами, сотрудниками.

Много лет подряд УПК получает награды в рейтинге Добросовестный налогоплательщик Украины, поскольку ответственно и систематически платит налоги в полном объеме и не имеет налоговых задолженностей.

Только за 2021 год было уплачено почти 930 млн грн налогов, а с начала 2022 года — почти 550 млн грн.

От деятельности предприятия зависит не только благосостояние около 2500 работников и их семей, но и всего региона. Всего вместе с дочерними компаниями предоставляет 3,5 тыс. рабочих мест.

Для Обуховщины предприятие играет градообразующую роль, ведь сегодня оно едва ли не единственное обеспечивает работой и поступлениями в бюджет в таких объемах.

Кроме того, по решению основного акционера – холдинга Pulp Mill — всю прибыль за время деятельности комбината не выводили, а инвестировали в развитие предприятия.

В частности, только с 2000 года Киевский КПК инвестировал в предприятие, а следовательно, и в украинскую экономику, более €360 млн.

С февраля 2022 года производитель оказывает разнообразную гуманитарную помощь медицинским учреждениям, благотворительным и волонтерским организациям, адресную поддержку семьям, которые пострадали от войны.

Кроме того, предприятие активно помогает и собственной продукцией – бумажными санитарными изделиями и упаковкой.

В компании с 1994 года существует благотворительный фонд Картонник. Во время войны он стал оказывать финансовую поддержку общественным и волонтерским организациям, медицинским учреждениям, семьям переселенцев, учебным заведениям.

При этом ККПК не ограничивает свою помощь только Киевщиной.

Гуманитарные грузы в виде продукции компании, продуктов питания, товаров первой необходимости, инженерного снаряжения отправлялись в разные уголки Украины: Чернигов, Черкассы, Харьков, Знаменку, города и села Киевщины. Также компания предоставляла собственный транспорт для доставки гуманитарных грузов по Украине.

А благодаря благотворительному проекту Гофроліжка для українців, инициированному предприятием и вместе в партнерстве с логистическим партнером Новая почта, более 2 тыс. экологических и мобильных кроватей из гофрированного картона помогли обустроить бомбоубежища, центры по временному расположению переселенцев, новые временные дома для пострадавших от войны.

Компания заботится о своих работниках, демонстрирует ответственные подходы в ведении бизнеса.

Так, например, несмотря на сложные экономические условия, компания не только обеспечивает полное соблюдение трудового законодательства для работников, но и пытается по собственной инициативе и сверхурочно улучшать их условия труда.

Например, ККПК и в этом году продолжил многолетнюю традицию и за свой счет обеспечил программу корпоративного медицинского страхования сотрудников на 2022/2023 года.

А все мобилизованные сотрудники получали и продолжают получать средний заработок.

Такая деятельность компании, как и каждого социально ответственного бизнеса в Украине, приближает к достижению общей цели всех украинцев — победы в войне.