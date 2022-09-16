Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Бизнес и финансы

Компания Шервул подарила 200 комплектов формы военным Сумщины

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Компания Шервул подарила 200 комплектов формы военным Сумщины

Сумщину с рабочим визитом посетил посол Турции в Украине. Он встретился с руководством ОВА и ведущими предприятиями области.

Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество.

— Мы благодарны за столь теплый прием. Мы увидели, что Сумщина восстанавливается, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Примером удачной кооперации стало местное предприятие Шервул, занимающееся изготовлением тканей и пледов, а некоторое сырье для своей продукции закупают именно в Турции.

Сейчас смотрят

С марта выполняем оборонные заказы. Из турецкого сырья отшиваем много единиц одежды — носки, футболки, трусы, боевые рубашки. Все то, в чем нуждаются наши военные, — говорит заместитель директора Евгений Старшок.

Также он подчеркнул, что вся продукция сшита на территории области, и от имени компании подарил военным Сумщины 200 комплектов формы собственного производства.

Просим принять это. Вы — наши защитники, — обратился к военным представитель Шервула.

По словам главы Сумской облгосадминистрации — руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, первая партия очень понравилась военным.

Такой классной формы еще не было. Дышит, крепкая, красивая, удобная, хорошо сшитая, — похвалил Живицкий.

В компании убеждены, что именно благодаря кооперации удается достигать поставленных целей.

Евгений Старшок поблагодарил всех за сотрудничество и своевременную поставку сырья. А также отметил работу Сумской таможни, которая способствует оперативному растаможиванию товаров, чтобы военные были своевременно обеспечены формой.

Читайте
Экономика в условиях войны: откуда будут брать деньги для бизнеса и на чем придется экономить

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка