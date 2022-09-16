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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Курсы валют в Украине на 16 сентября: евро снова дешевеет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Курсы валют в Украине на 16 сентября: евро снова дешевеет
Фото: Pixabay

По состоянию на 16 сентября официальный курс евро немного упал. По данным Национального банка, валюта Европейского Союза сегодня остановилась на отметке 36,51 грн., вчера евро стоило 36,54 грн.

Официальный курс доллара остается неизменным – 36,56 грн.

НБУ

Какой курс валют в банках Украины:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта покупка продажа
Евро 39,0 грн 39,95 грн
Доллар 39,5 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,4 грн 41,3 грн
Доллар 39,8 грн 39,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,65 грн 37,65 грн
Доллар 36,65 грн 37,5 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,2 грн 41,0 грн
Доллар 41,2 грн 41,65 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,4 грн 37,4 грн
Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что благодаря поступлению финансовой помощи от западных партнеров в данный момент нет угрозы девальвации гривны.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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