Сентябрь, 16 в 10:31

По состоянию на 16 сентября официальный курс евро немного упал. По данным Национального банка, валюта Европейского Союза сегодня остановилась на отметке 36,51 грн., вчера евро стоило 36,54 грн.

Официальный курс доллара остается неизменным – 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 39,0 грн 39,95 грн Доллар 39,5 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,4 грн 41,3 грн Доллар 39,8 грн 39,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,65 грн 37,65 грн Доллар 36,65 грн 37,5 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,2 грн 41,0 грн Доллар 41,2 грн 41,65 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,4 грн 37,4 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что благодаря поступлению финансовой помощи от западных партнеров в данный момент нет угрозы девальвации гривны.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк