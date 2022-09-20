Сентябрь, 20 в 15:43

Мало кто умеет грамотно экономить деньги. Экономия кажется сложным делом, особенно когда вокруг множество соблазнов, а у тебя небольшая зарплата.

На самом деле, если разобраться в этом глубже, экономить деньги может быть намного легче, чем кажется.

Как научиться экономить деньги при небольшом заработке — узнавали Факты ICTV.

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Финансовая грамотность: как приобрести полезные навыки

Каждый хочет добиться успеха и стать состоятельным человеком, однако удается это не всем. В подавляющем большинстве случаев люди просто не обладают финансовой грамотностью.

Финграмотность — это багаж знаний и навыков, которые формируют правильное отношение к личным деньгам и позволяют человеку принимать выгодные для себя решения.

Рост наших материальных состояний в значительной степени зависит от того, насколько разумно мы используем ресурсы и распоряжаемся деньгами.

Каждая копейка на счету

Важное правило, которого придерживаются не все. Какая бы зарплата у вас ни была, вы должны четко понимать, сколько вы зарабатываете и тратите.

— Хорошее представление о том, сколько денег к вам приходит и уходит, — это первый шаг к экономии денег. Иначе трудно реализовать комплексный план сбережений и расходов, — отмечает директор отдела корпоративного обучения в Money Management International Тара Алдерете.

Заведите себе специальный блокнот или просто заметку в телефоне, где каждый день расписывайте, сколько вы тратите.

Вы будете шокированы от того, какая сумма уходит на ненужные вещи. Конечно, учитывать каждую копейку не стоит, но основные статьи расходов должны быть определены с точностью до 10 грн.

Вы должны сами контролировать собственные деньги и относиться к этому рационально.

Кроме того, полезно вести ежемесячные отчеты — сколько денег поступило в ваш бюджет и сколько вы потратили.

Тратьте меньше, чем зарабатываете

Сказать это легче, чем выполнить, особенно если заработок небольшой. Какие бы ни были доходы, нужно так планировать, чтобы оставалась определенная сумма для сбережений.

Хотите тратить больше — стремитесь и зарабатывать больше.

В каждой книге по финансам можно увидеть это правило. По мнению экономистов, люди, которые тратят всю свою зарплату до копейки, никогда не смогут стать богатыми.

Делайте сбережения

Начните с небольшой суммы. Это может быть 10-15% от вашего месячного заработка.

Генеральный директор PlaybookUX Линдси Аллард еженедельно автоматически переводит $25 на сберегательный счет.

— Я почти не замечаю, как $25 сходят с моего обычного счета, и со временем это стало довольно неплохой суммой, — говорит она.

С помощью небольших сбережений вы не только соберете кругленькую сумму, но и создадите финансовую подушку для непредвиденных ситуаций.

Идеальная подушка безопасности должна составлять сумму, на которую вы бы могли прожить 4-6 месяцев.

Поставьте себе конкретные цели

Если вам трудно просто складывать в конверт сбережения, придумайте себе цель, на которую вы копите.

Например, на путешествие или новый телефон, новую машину или вообще на квартиру.

Когда у вас появится конкретная цель, вы будете с легкостью складывать средства и научитесь выкручиваться из оставшейся суммы.

Планирование

После зачисления зарплаты трезво и четко распланируйте, на что вы будете ее тратить:

аренда квартиры;

коммунальные услуги;

сбережения 10-15%;

погашение кредита или долга.

Четко напишите, какую именно сумму вы должны отдать и что у вас остается.

Экономисты советуют использовать правило 50-30-20. Это стратегия экономии денег, которая требует, чтобы:

50% вашей зарплаты уходило на бытовые нужды, включая аренду или коммунальные услуги;

вашей зарплаты уходило на бытовые нужды, включая аренду или коммунальные услуги; 30% на развлечения и отдых (поход в кино или ресторан);

на развлечения и отдых (поход в кино или ресторан); 20% на сбережения и инвестиции.

Тратьте деньги на самое необходимое

Кругленькие суммы денег уходят от нас постепенно, мы этого даже не замечаем. Речь о том, что покупая ненужные вещи по низким ценам, в итоге мы тратим значительно больше.

Так устроен наш мозг — когда он видит приятную цену, сразу хочет это купить.

Поэтому покупать стоит только то, что действительно вам необходимо. Из этого правила вытекает еще одно — откладывать мелкую сдачу.

Эксперты советуют откладывать оставшееся с покупок, даже если там несколько гривен. Некоторые приложения делают это в цифровом виде, округляя ваши покупки и экономя разницу.

— Вы можете сэкономить много денег, даже не подозревая об этом, – говорит Альдерете.

Не ходите в продуктовые без списка

Когда мы заходим в магазин, глаза разбегаются от ассортимента. Хочется купить все и сразу, особенно если зайти в супермаркет голодным.

Поэтому перед походом в магазин напишите себе список вещей, которые сейчас вам необходимы.

Во-первых, вам будет легче ориентироваться в магазине, во-вторых, вы не купите ничего лишнего, а значит сэкономите.

— Планирование и составление списка перед походом в магазин поможет избежать чрезмерных расходов и поможет вам придерживаться своего бюджета, — говорит Алдерете.

Инвестируйте сбережения

Все знают, что деньги любят не только счет, но и движение. Не стоит держать сбережения под подушкой, лучше заставить их работать на вас.

Даже небольшая сумма на обычном сберегательном счете растет, потому что работает на экономику страны.

Помните, что инвестировать в проекты, акции или хранить средства на сберегательном счете нужно осторожно. Вы должны проанализировать определенный банк или рынок акций, чтобы не потерять свои сбережения.

Но все экономисты и финансисты советуют вкладывать деньги, а не просто хранить их в конверте.

Откажитесь от всего ненужного

Проанализировав свои расходы, вы поймете, какую сумму тратите на ветер. Рационально подумайте и определите, без каких услуг вы сможете спокойно обойтись.

Также отмените подписки, которыми не пользуетесь. Возможно, вы подписаны на приложения, которые тянут с вашей карты деньги, или у вас действительный абонемент в спортивный зал, которым вы не пользуетесь.

Откажитесь от всего, что отнимает у вас деньги.

Проведите челлендж

Это хороший способ собрать кругленькую сумму:

Возьмите любую коробку и сделайте в ней отверстие для купюр. На коробке напишите цифры от 1 до 100, или 10, 20, 50 и т. д. Каждый раз, когда у вас будет определенная сумма денег, бросайте ее в коробку и закрашивайте соответствующую цифру.

Таким образом, вы сможете сэкономить неплохую сумму, которую потом сможете инвестировать или потратить на свои нужды.