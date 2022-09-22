Помощь Охмадета, волонтерские проекты и сохранение рабочих мест: как работает Киевский КПК во время войны

Сентябрь, 22 в 13:00

Одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции — Киевский КБК, что производит известный на всю Украину туалетную бумагу Обухов-65, с 24 февраля не прекратил свою работу ни на мгновение.

На предприятии говорят — в самые трудные для страны моменты, несмотря на свою основную работу, все рабочие выходили на завод, выпекали бесплатный хлеб и в целом делали все, что могли.

Сейчас в ряды Вооруженных сил Украины и ТрО отправилось около 213 работников комбината, каждый из которых продолжает получать зарплату, несмотря на принятый ВРУ закон о приостановлении полных выплат рабочим, которые воюют на фронте.

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Все те, кто защищает страну в тылу, поддерживая экономический фронт и работая на заводе (а это около 2300 работников), получают своевременную зарплату, одну из крупнейших в своей отрасли — около 25 тыс. грн.

На заводе говорят — такое отношение к своим работникам обусловлено тем, что коллектив работает уже давно, каждый выполняет свою работу на все 100%, а руководители предприятия являются социально-ответственными бизнесменами.

В этом году киевскому КПК исполнилось 40 лет. Он много лет подряд ответственно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджеты всех уровней, не имеет налоговых задолженностей и входит в Реестр крупных налогоплательщиков.

Только за 2021 год ККПК было уплачено более 930 млн грн налогов, а с начала 2022 года – почти 550 млн грн.

В ККПК не только своевременно платят налоги в бюджет и зарплаты своим работникам, но и помогают простым украинцам. Так, только за лето 2022 года профсоюз комбината оказал адресную помощь на сумму более 840 тыс. грн.

За время войны, 20 фур Киевского УПК доставили по 20 тонн груза (еды, воды, одежды), которую собрали волонтеры из многих уголков Украины — из Львова, Винницы, Тернополя, Ладыжина и других городов.

А через благотворительный фонд Картонник предоставляется ежемесячная помощь в полмиллиона гривен тем, кто в этом нуждается.

Помогают в ККПК и больницам Украины: благотворительные грузы от комбината уже получил Охматдет, Центр Сердца Стражеско, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и другие госпитали и диспансеры Киевщины и Украины.

С начала апреля 2022 года предприятие запустило производство кроватей и стульев из гофрированного картона.

Такая мебель получила популярность, показала свое удобство и сама разработка получила широкий отклик.

Поэтому в Киевский КПК обратилось много волонтерских и благотворительных организаций с запросом на такие гофролежки.

Логистическим партнером в этом проекте стала Новая Почта, которая в рамках своей благотворительной инициативы Гуманитарная почта Украины организовала бесплатную доставку таких мебели.

В целом за шесть месяцев войны Киевский КБК уже передал более 2000 коек и более 100 стульев для нужд украинцев, и потребность в таких мебели сохраняется и в дальнейшем.

Не забывают на комбинате и о своем родном городе Обухов. Киевский картонно-бумажный комбинат является градообразующим для Обухова и не только обеспечивает жителей рабочими местами.

Чао Энергия, которое принадлежит ККПК, обеспечивает транспортировку и поставку тепловой энергии в виде пара и горячей воды для технологических нужд, отопления и горячего водоснабжения предприятий Трипольского промузла, многоэтажных жилых домов и хозрасчетных учреждений города.

Кроме того, канализационные очистные сооружения Чао Киевский КБК проводят очистку не только производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых вод Чао Киевский КБК, но и предприятий Трипольского промузла и хозяйственно-бытовых сточных вод самого Обухова.