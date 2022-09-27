Сентябрь, 27 в 20:00

За время действия так называемого зернового коридора из портов Украины вышли более 200 судов с агропродукцией.

Об этом проинформировал сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что зерновое соглашение действует менее двух месяцев – с 1 августа. И за это время из одесских портов 218 судов вывезли около 5 млн тонн агропродукции на экспорт.

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– Для мира это продовольственная безопасность, а для Украины – экспортные поступления, помощь нашему агросектору и экономике в целом, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что на полях 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждалось продолжение функционирования зернового коридора. В частности, переговоры по деталям состоялись с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сыгравшим важную роль в подписании зернового соглашения.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что РФ попытается сорвать продление соглашения. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин уже высказывался за ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

Срок действия документа истекает в ноябре этого года. Именно поэтому Киев работает на опережение и обсуждает этот вопрос с ООН и Турцией.

Зерновое соглашение о разблокировании экспорта из Украины через Черное море было подписано в Стамбуле 22 июля. Украина подписала договор с Турцией и ООН. Аналогичный документ заключила страна-агрессор РФ.

После этого был разблокирован экспорт сельскохозяйственной продукции из трех портов в Одесской области: Одесса, Черноморск и Южный.

Соглашение действует 120 дней с момента подписания (до 19 ноября). Оно может быть продлено на такой же период, если одна из сторон не решит прекратить его действие.