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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 27 сентября

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 27 сентября
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 сентября, Национальный банк Украины снизил официальный курс европейской валюты. Курс доллара у НБУ остается неизменным.

Так, 26 сентября курс евро составил 35,66 грн, а сегодня снизился на 43 копейки – до 35,23 грн. Курс доллара стоит на отметке 36,56 грн.

НБУ

Курсы валют в банках Украины:

Евро в обменниках банков также подешевел.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,7 грн 40,7 грн
Доллар 41,4 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,0 грн 41,1 грн
Доллар 41,4 грн 41,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,6 грн 37,45 грн
Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,8 грн 40,8 грн
Доллар 41,8 грн 42,5 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,24 грн 36,24 грн
Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что курс гривны к доллару, заложенный в государственном бюджете на 2023 год, является чисто математическим параметром, который необходим для расчета показателей главного финансового документа Украины.

В госбюджете-2023 заложен курс 42 грн за доллар.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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