Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 27 сентября
Сегодня, 27 сентября, Национальный банк Украины снизил официальный курс европейской валюты. Курс доллара у НБУ остается неизменным.
Так, 26 сентября курс евро составил 35,66 грн, а сегодня снизился на 43 копейки – до 35,23 грн. Курс доллара стоит на отметке 36,56 грн.
Курсы валют в банках Украины:
Евро в обменниках банков также подешевел.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,7 грн
|40,7 грн
|Доллар
|41,4 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,0 грн
|41,1 грн
|Доллар
|41,4 грн
|41,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,6 грн
|37,45 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Доллар
|41,8 грн
|42,5 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,24 грн
|36,24 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Ранее инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что курс гривны к доллару, заложенный в государственном бюджете на 2023 год, является чисто математическим параметром, который необходим для расчета показателей главного финансового документа Украины.
В госбюджете-2023 заложен курс 42 грн за доллар.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк