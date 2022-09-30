Сентябрь, 30 в 11:34

По состоянию на 30 сентября официальный курс евро повысился. Национальный банк Украины установил его на уровне 35,56 грн, а днем раньше евро стоило 34,97 грн. Таким образом, европейская валюта подорожала на 59 коп.

Что же касается официального курса доллара, то он остается неизменным – 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 30.09.2022:

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Курс евро вырос во всех основных банках.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,7 грн 40,7 грн Доллар 41,1 грн 41,6 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продаж Евро 39,5 грн 40,55 грн Доллар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,95 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,2 грн 41,00 грн Доллар 41,3 грн 42,2 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,7 грн 36,70 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее в интервью Фактам ICTV первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, почему сейчас есть существенная разница между наличным и безналичным курсом валют.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк