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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Официальный курс евро вырос: за сколько можно приобрести валюту в банковских обменниках

Марта Бондаренко, редактор ленты
Официальный курс евро вырос: за сколько можно приобрести валюту в банковских обменниках
Фото: Depositphotos

По состоянию на 30 сентября официальный курс евро повысился. Национальный банк Украины установил его на уровне 35,56 грн, а днем раньше евро стоило 34,97 грн. Таким образом, европейская валюта подорожала на 59 коп.

Что же касается официального курса доллара, то он остается неизменным – 36,56 грн.

НБУ

Какой курс валют в банках Украины 30.09.2022:

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Курс евро вырос во всех основных банках.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,7 грн 40,7 грн
Доллар 41,1 грн 41,6 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продаж
Евро 39,5 грн 40,55 грн
Доллар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,85 грн 37,95 грн
Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,2 грн 41,00 грн
Доллар 41,3 грн 42,2 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,7 грн 36,70 грн
Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее в интервью Фактам ICTV первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, почему сейчас есть существенная разница между наличным и безналичным курсом валют.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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