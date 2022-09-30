Официальный курс евро вырос: за сколько можно приобрести валюту в банковских обменниках
По состоянию на 30 сентября официальный курс евро повысился. Национальный банк Украины установил его на уровне 35,56 грн, а днем раньше евро стоило 34,97 грн. Таким образом, европейская валюта подорожала на 59 коп.
Что же касается официального курса доллара, то он остается неизменным – 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 30.09.2022:
Курс евро вырос во всех основных банках.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,7 грн
|40,7 грн
|Доллар
|41,1 грн
|41,6 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продаж
|Евро
|39,5 грн
|40,55 грн
|Доллар
|41,5 грн
|41,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,95 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,2 грн
|41,00 грн
|Доллар
|41,3 грн
|42,2 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,7 грн
|36,70 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Ранее в интервью Фактам ICTV первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, почему сейчас есть существенная разница между наличным и безналичным курсом валют.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк