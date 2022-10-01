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МВФ утвердил программу помощи, в рамках которой Украина планирует получить $1,3 млрд

Юля Захарченко, редактор ленты
МВФ утвердил программу помощи, в рамках которой Украина планирует получить $1,3 млрд
Фото: Depositphotos

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования для помощи государствам, имеющим существенный дефицит платежного баланса.

В рамках программы Rapid Financing Instrument Украина планирует получить $1,3 млрд помощи, сообщает Национальный банк.

– По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре, – заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, Национальный банк надеется на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины, а НБУ готов к внедрению Rapid Financing Instrument, несмотря на полномасштабную войну.

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Источник: НБУ
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