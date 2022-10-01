МВФ утвердил программу помощи, в рамках которой Украина планирует получить $1,3 млрд

Октябрь, 01 в 0:32

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования для помощи государствам, имеющим существенный дефицит платежного баланса.

В рамках программы Rapid Financing Instrument Украина планирует получить $1,3 млрд помощи, сообщает Национальный банк.

– По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре, – заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, Национальный банк надеется на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины, а НБУ готов к внедрению Rapid Financing Instrument, несмотря на полномасштабную войну.