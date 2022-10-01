Всемирный банк выделил на помощь Украине еще $530 млн.

Октябрь, 01 в 9:44

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных $530 млн для помощи правительству Украины в обеспечении неотложных потребностей, вызванных российской агрессией.

– Финансирование обеспечивается через кредитные гарантии от Великобритании ($500 млн ) и Дании ($30 млн), – говорится в сообщении Всемирного банка.

В настоящее время Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд экстренного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров. Из этих средств $11 млрд было выплачено полностью.

— Помощь позволила Украине продолжать оказывать основные государственные услуги населению и смягчила последствия масштабных потерь, вызванных войной, — информируют в пресс-службе Всемирного банка.

Напомним, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования для помощи государствам с существенным дефицитом платежного баланса. В рамках программы Украина должна получить $1,3 млрд помощи.