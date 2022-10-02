Октябрь, 02 в 12:28

Верховная Рада примет закон о государственном бюджете на 2023 год в первом чтении уже на следующей неделе.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что в ночь на 2 октября истекли сроки подачи поправок в законопроект.

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В связи с ситуацией в стране в этом году госбюджет будет рассмотрен по упрощенной процедуре.

– Деньги идут на армию, “социалку” и на те программы по восстановлению нашей инфраструктуры и экономики, которые предусматриваются бюджетом. Предмета для дискуссий нет, поэтому в этом году госбюджет будет рассмотрен по упрощенной процедуре. Уже на следующей неделе мы ожидаем его принятия в первом чтении, – сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.