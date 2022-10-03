Октябрь, 03 в 17:22

В понедельник, 3 октября, был подписан меморандум о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €5 млрд.

О подписании документа между нашим государством и Евросоюзом синхронно объявили премьер-министр Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

– ЕС подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи… Очередной жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему, — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Валдиса Домбровскиса и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за финансовую поддержку.

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#ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати ???????? в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

Домбровскис, в свою очередь, обнародовал фото подписанного документа. Он уточнил, что средства будут направлены на безотлагательные нужды Украины, в частности выплату зарплат и пенсий.

– Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну. На этот раз Евросоюз предоставляет Украине €5 млрд для закрытия безотлагательных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий, — проинформировал Домбровскис.

Он уточнил, что первая часть транша поступит в середине октября, а следующие две – позже в этом году.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war. This time: the EU will provide €5 bln for ???????? immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022

Как известно, €5 млрд – это второй и самый большой транш из пакета макрофинансовой помощи ЕС на сумму €9 млрд. До сих пор Украина получила из него один транш на €1 млрд.

Макрофинансовая помощь в размере €5 млрд будет предоставлена в виде долгосрочных кредитов на выгодных условиях.

Кроме того, Евросоюз планирует одобрить выделение Киеву еще €3 млрд из макрофинансового пакета.

Ранее выделение транша на €5 млрд одобрили Европарламент и Совет ЕС.