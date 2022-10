В понедельник, 3 октября, был подписан меморандум о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €5 млрд.

О подписании документа между нашим государством и Евросоюзом синхронно объявили премьер-министр Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он поблагодарил Валдиса Домбровскиса и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за финансовую поддержку.

Домбровскис, в свою очередь, обнародовал фото подписанного документа. Он уточнил, что средства будут направлены на безотлагательные нужды Украины, в частности выплату зарплат и пенсий.

Он уточнил, что первая часть транша поступит в середине октября, а следующие две – позже в этом году.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.

This time: the EU will provide €5 bln for ???????? immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ

