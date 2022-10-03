Октябрь, 03 в 10:16

В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 3 октября составляет 35,63 грн за €1.

Накануне выходных, в пятницу 30 сентября, курс был на уровне 35,56 грн за €1. В то же время в обменниках евро упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Валюта Купля Продажа Евро 39,8 40,8 Доллар 41,1 41,6

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Валюта Купля Продажа Евро 39,6 40,6 Доллар 41,4 41,95

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Валюта Купля Продажа Евро 35,8 37,45 Доллар 36,65 37,95

В обменниках евро можно купить в среднем за 39,75 грн по сравнению с 39,80 2 октября, продают – за 40,20 грн, как и было днем ранее.

Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,55 грн, а продают за 41,85 грн (2 октября было 41,80 грн).