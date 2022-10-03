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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 3 октября составляет 35,63 грн за €1.

Накануне выходных, в пятницу 30 сентября, курс был на уровне 35,56 грн за €1. В то же время в обменниках евро упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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В обменниках евро можно купить в среднем за 39,75 грн по сравнению с 39,80 2 октября, продают – за 40,20 грн, как и было днем ранее.

Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,55 грн, а продают за 41,85 грн (2 октября было 41,80 грн).

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