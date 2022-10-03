Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине
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В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 3 октября составляет 35,63 грн за €1.
Накануне выходных, в пятницу 30 сентября, курс был на уровне 35,56 грн за €1. В то же время в обменниках евро упал в цене.
Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|41,1
|41,6
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,6
|40,6
|Доллар
|41,4
|41,95
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|35,8
|37,45
|Доллар
|36,65
|37,95
В обменниках евро можно купить в среднем за 39,75 грн по сравнению с 39,80 2 октября, продают – за 40,20 грн, как и было днем ранее.
Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,55 грн, а продают за 41,85 грн (2 октября было 41,80 грн).