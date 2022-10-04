Евро и доллар подешевели в банках и обменниках: курс валют в Украине
Официальный курс евро в Украине продолжает расти. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 4 октября составляет 35,70 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 35,63 грн за €1. В то же время в обменниках и банках доллар и евро упали в цене.
Официальный курс доллара остается стабильным – его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39
|40
|Доллар
|40
|40,5
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39
|40,2
|Доллар
|40,8
|41,6
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|35,8
|37,45
|Доллар
|36,10
|37,70
В обменниках евро можно купить в среднем за 39,25 грн в сравнении с 39,75 3 октября, продают – за 39,70 (днем ранее было 40,20 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают по 40,60 против 41,55 грн 3 октября, а продают по 40,95 грн (3 октября было 41,85 грн).
В целом экономисты прогнозируют, что в этом месяце мы можем наблюдать как резкий рост курса, так и его падение. Каким будет курс доллара в октябре – читайте прогноз в нашем материале.