Октябрь, 04 в 13:02

Официальный курс евро в Украине продолжает расти. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 4 октября составляет 35,70 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 35,63 грн за €1. В то же время в обменниках и банках доллар и евро упали в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным – его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

Сейчас смотрят

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39 40 Доллар 40 40,5

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39 40,2 Доллар 40,8 41,6

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 35,8 37,45 Доллар 36,10 37,70

В обменниках евро можно купить в среднем за 39,25 грн в сравнении с 39,75 3 октября, продают – за 39,70 (днем ранее было 40,20 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают по 40,60 против 41,55 грн 3 октября, а продают по 40,95 грн (3 октября было 41,85 грн).

В целом экономисты прогнозируют, что в этом месяце мы можем наблюдать как резкий рост курса, так и его падение. Каким будет курс доллара в октябре – читайте прогноз в нашем материале.