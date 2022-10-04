За сентябрь украинцы увеличили покупку валюты в банках в 1,5 раза

Октябрь, 04 в 13:52

В сентябре 2022 года население Украины продало коммерческим банкам $1,469,1 млн безналичной валюты и купило $1 638,7 млн (в эквиваленте).

Таким образом, чистая покупка валюты достигла $169,6 млн.

Это следует из данных, опубликованных на сайте НБУ.

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Так, за сентябрь украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с августом, когда чистая покупка валюты составила $106,6 млн.

С начала 2022 года население продало валюты на $10 378,2 млн и купило – на $9 997,6 млн. Уровень чистой продажи – $380,7 млн.

Напомним, в июле НБУ разрешил банкам продажу безналичной валюты населению, с условием ее размещения на депозит сроком три и более месяцев.

В августе, по данным Нацбанка, население купило $200,2 млн безналичной валюты в эквиваленте.