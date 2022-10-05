Октябрь, 05 в 19:29

На сайте Белого дома появилось заявление о том, что президент США Джо Байден решил направить на рынок 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса США в ноябре.

– По поручению президента министерство энергетики в течение следующего месяца направит на рынок еще 10 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса, – сказано в сообщении от 5 октября.

Там подчеркнули, что начиная с марта 2022 года США периодически выпускают на рынок такую нефть для того, чтобы добиться снижения цен на энергоресурс.

– Президент продолжит использовать стратегический нефтяной запас, чтобы защищать американских потребителей и обеспечивать энергетическую безопасность. Он поручает министру энергетики изучить возможные дополнительные меры по наращиванию добычи нефти в США в краткосрочной перспективе, – сообщил Белый дом.

Согласно заявлению, Байден оказался “разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу”.

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До этого сообщалось о том, что министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, и из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений.

Так, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года, а квота по добыче нефти с ноября снижена на 2 млн б/с по сравнению с августом.