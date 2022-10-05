Евро снова подорожало: курс валют в банковских обменниках на 5 октября
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По состоянию на 5 октября официальный курс европейской валюты снова вырос.
Об этом сообщается в Национальном банке Украины.
Так, сегодня 1 евро стоит 36,16 грн, а днем раньше – 35,70 грн. То есть, НБУ повысил официальный курс на 46 коп. Курс доллара Нацбанк оставляет неизменным – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 05.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,5 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,0 грн
|40,3 грн
|Доллар
|40,2 грн
|41,50 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,8 грн
|37,45 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,0 грн
|40,0 грн
|Доллар
|41,2 грн
|41,1 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,25 грн
|36,25 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк