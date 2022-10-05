Октябрь, 05 в 12:57

По состоянию на 5 октября официальный курс европейской валюты снова вырос.

Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

Так, сегодня 1 евро стоит 36,16 грн, а днем раньше – 35,70 грн. То есть, НБУ повысил официальный курс на 46 коп. Курс доллара Нацбанк оставляет неизменным – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 05.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,3 грн 40,3 грн Доллар 40,0 грн 40,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,0 грн 40,3 грн Доллар 40,2 грн 41,50 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,8 грн 37,45 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,0 грн 40,0 грн Доллар 41,2 грн 41,1 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,25 грн 36,25 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк