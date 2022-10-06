Курс евро в Украине растет: сколько стоит европейская валюта в банках 6 октября
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Сегодня, 6 октября, официальный курс евро снова вырос на 5 копеек и теперь стоит 36,21 грн.
Об этом сообщают в Нацбанке Украины.
Накануне НБУ установил курс евро на уровне 36,16 грн. Курс доллара Нацбанк оставляет неизменным – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 06.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,6 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,10 грн
|40,30 грн
|Доллар
|40,35 грн
|41,50 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,80 грн
|37,45 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,30 грн
|40,0 грн
|Доллар
|40,60 грн
|41,30 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,25 грн
|37,25 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк