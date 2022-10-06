Октябрь, 06 в 9:11

Сегодня, 6 октября, официальный курс евро снова вырос на 5 копеек и теперь стоит 36,21 грн.

Об этом сообщают в Нацбанке Украины.

Накануне НБУ установил курс евро на уровне 36,16 грн. Курс доллара Нацбанк оставляет неизменным – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 06.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,3 грн 40,3 грн Доллар 40,1 грн 40,6 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,10 грн 40,30 грн Доллар 40,35 грн 41,50 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,80 грн 37,45 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта покупка продажа Евро 39,30 грн 40,0 грн Доллар 40,60 грн 41,30 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,25 грн 37,25 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк