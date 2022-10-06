За месяц международные резервы Украины снизились на 5,9% – в НБУ объяснили причину

Октябрь, 06 в 20:10

Международные резервы Украины сократились за месяц на 5,9%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в четверг, 6 октября.

По предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2022 года они составили $23 млрд 929,6 млн, а в начале сентября – $25,436 млрд.

В НБУ отметили, что в сентябре они снизились, учитывая продажу валюты Нацбанком на межбанковском рынке, в частности для обеспечения оборонных потребностей и платежей украинцев за рубежом.

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— В то же время устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну, — говорится в сообщении.

НБУ выделяет три фактора, на протяжении сентября определявших динамику международных резервов.

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке

В сентябре НБУ продал на валютном рынке $2 777,1 млн и выкупил в резервы – $39,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в сентябре составила $2 737,7 млн.

Операции по управлению государственным долгом

За сентябрь поступления валюты на счета правительства в НБУ составили $2 033,8 млн.

— Из них $1 500,0 млн поступило через трастовый фонд Всемирного банка от США, $482,1 млн – от ЕС, $51,7 млн ​​– от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте составил $65,1 млн.

В частности, $63,0 млн направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а $2,1 млн – на обслуживание валютных ОВГЗ. Также Украина уплатила МВФ $624,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют

В прошлом месяце их стоимость снизилась на $115,5 млн. В НБУ добавили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.