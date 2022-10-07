Октябрь, 07 в 11:56

Официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 октября составляет 36,07 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 32,21 грн за €1. В обменниках и банках евро упал в цене.

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Официальный курс доллара остается стабильным – на уровне 36,56 грн за $1.

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа Евро 38,9 39,9 Доллар 40,2 40,7

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39,2 40,2 Доллар 40,4 41,5

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 35,9 37,55 Доллар 36,65 37,95

В обменниках евро можно купить в среднем за 39,40 грн против 39,50 6 октября, продают – за 39,79 (днем ранее было 39,85 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,85 против 40,90 грн 6 октября, а продают за 41,05 грн, как и было 6 октября.