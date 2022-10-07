Валюта в обменниках подешевела: сколько стоит доллар и евро в Украине
Фото: НБУ
Официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 октября составляет 36,07 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 32,21 грн за €1. В обменниках и банках евро упал в цене.
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Официальный курс доллара остается стабильным – на уровне 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,9
|39,9
|Доллар
|40,2
|40,7
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,2
|40,2
|Доллар
|40,4
|41,5
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|35,9
|37,55
|Доллар
|36,65
|37,95
В обменниках евро можно купить в среднем за 39,40 грн против 39,50 6 октября, продают – за 39,79 (днем ранее было 39,85 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,85 против 40,90 грн 6 октября, а продают за 41,05 грн, как и было 6 октября.