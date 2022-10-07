Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Бизнес и финансы

Валюта в обменниках подешевела: сколько стоит доллар и евро в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Валюта в обменниках подешевела: сколько стоит доллар и евро в Украине
Фото: НБУ

Официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 октября составляет 36,07 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 32,21 грн за €1. В обменниках и банках евро упал в цене.

Сейчас смотрят

Официальный курс доллара остается стабильным – на уровне 36,56 грн за $1.

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 38,9 39,9
Доллар 40,2 40,7

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 39,2 40,2
Доллар 40,4 41,5

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа
Евро 35,9 37,55
Доллар 36,65 37,95

В обменниках евро можно купить в среднем за 39,40 грн против 39,50 6 октября, продают – за 39,79 (днем ранее было 39,85 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,85 против 40,90 грн 6 октября, а продают за 41,05 грн, как и было 6 октября.

Читайте
Октябрь будет неспокойным для валютного рынка: эксперт дал прогноз курса доллара

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка