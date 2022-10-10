Октябрь, 10 в 17:06

Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 1,9% в сравнении с августом, когда инфляция составила 1,1%, сообщает Государственная служба статистики.

По ее данным, с начала года цены выросли на 21,8%, а в годовом исчислении – на 24,6%.

В то же время базовая инфляция в сентябре составила 2,4%, с начала года – 17,8%.

Сейчас смотрят

Цены на продукты питания за последний месяц выросли в среднем на 1,9%, а больше всего подорожали яйца – на 22,7%.

На сало, фрукты, рис, сахар, безалкогольные напитки, рыбу и мясо зафиксирован рост цен на 12,1-3,1%.

Однако стоимость овощей снизилась на 10,4%, а продуктов переработки зерновых – на 4,3%.

Алкогольные напитки подорожали на 0,8%, а табачные изделия – на 1,1%.

Выросли также цены на одежду (9,2%) и обувь (10,5%).