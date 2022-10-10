Октябрь, 10 в 14:34

На фоне ракетных ударов РФ по Киеву и другим городам Украины гривня на наличном рынке в понедельник, 10 октября, ослабилась после укрепления в течение последних 2,5 недель.

В частности, по информации участников рынка, средний курс гривни на наличном рынке ослабился в среднем на 0,43 грн – до 41,45 грн/$.

При этом в продаже падение составило около 0,7 грн/$ и 0,15 грн/$ – по курсу покупки.

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В то же время, официальный курс доллара от Нацбанка Украины по состоянию на понедельник, 10 октября, не изменился и составляет 36,56 грн/$.

Официальный курс евро на сегодняшний день – 35,79 грн/€.